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Авдотья (Евдокия) Кондратьева

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

27.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кондратий Федоров

Мать: Елена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1847

Муж: Василий Степанов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1859

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1861

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1863

Сын: Аггей Васильев

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1866

Сын: Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1869

Сын: Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.02.1872
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от родов
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