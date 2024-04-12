Авдотья (Евдокия) Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти27.02.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кондратий Федоров
Мать: Елена
Бракосочетание
12.?.1847
Муж: Василий Степанов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
04.07.1859
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
18.11.1861
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
13.12.1863
Сын: Аггей Васильев
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
24.01.1866
Сын: Игнатий Васильев
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
18.02.1869
Сын: Поликарп Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанов
Смерть
27.02.1872
Причина смерти: от родов