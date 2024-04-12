Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Василий Степанов
Рождение ребёнка
09.02.1870
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
05.01.1872
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
26.02.1874
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федорова
Смерть
Неизвестно