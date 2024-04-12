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Василий Васильевич

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Василий Степанов

Мать: Авдотья (Евдокия) Кондратьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1870

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1872

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1874

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно
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