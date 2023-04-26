Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1870

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1872

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1874

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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