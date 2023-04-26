Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1870
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1872
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1874
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно