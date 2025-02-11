Ефим Васильев 19.12.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.12.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.04.1869, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Васильевич03.01.1849 г.р.
Мать
Татьяна Федорова1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1867

Отец: Василий Васильевич

Мать: Татьяна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.04.1869
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Поносом

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