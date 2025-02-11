Ефим Васильев
мужской, родился 19.12.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.04.1869, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Васильевич03.01.1849 г.р.
МатьТатьяна Федорова1846 г.р.
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Место
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Рождение
19.12.1867
Отец: Василий Васильевич
Мать: Татьяна Федорова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.04.1869
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область