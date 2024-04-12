Максим Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Кондратьев

Максим Кондратьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кондратий Федоров

Мать: Елена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.06.1847

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1848

Дочь: Матрена Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1850

Сын: Трофим Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Елистрат Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1859

Дочь: Марина Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1860

Дочь: Варвара Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1864

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.05.1866

Дочь: Прасковья Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.10.1869

Жена: Варвара Ефремова

Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Яков Максимов

Мать ребёнка: Варвара Ефремова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close