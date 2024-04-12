Максим Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кондратий Федоров
Мать: Елена
Бракосочетание
20.06.1847
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1848
Дочь: Матрена Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
?.03.1850
Сын: Трофим Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Елистрат Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1859
Дочь: Марина Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1860
Дочь: Варвара Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1864
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1866
Дочь: Прасковья Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
08.10.1869
Жена: Варвара Ефремова
Рождение ребёнка
23.10.1874
Сын: Яков Максимов
Мать ребёнка: Варвара Ефремова
Смерть
Неизвестно