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Прасковья Ивановна

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

21.12.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.06.1847

Муж: Максим Кондратьев

Рождение ребёнка
05.11.1848

Дочь: Матрена Максимова

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1850

Сын: Трофим Максимов

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Елистрат Максимов

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1859

Дочь: Марина Максимова

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1860

Дочь: Варвара Максимова

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1864

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.05.1866

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.12.1866
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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