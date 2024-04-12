Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти21.12.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
20.06.1847
Муж: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
05.11.1848
Дочь: Матрена Максимова
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
?.03.1850
Сын: Трофим Максимов
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Елистрат Максимов
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
19.07.1859
Дочь: Марина Максимова
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
22.11.1860
Дочь: Варвара Максимова
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
10.01.1864
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
?.05.1866
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Смерть
21.12.1866
Причина смерти: от натуральной