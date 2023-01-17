Варвара Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ефремова

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Из Телятниково Ефрем

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.10.1869

Муж: Максим Кондратьев

Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Яков Максимов

Отец ребёнка: Максим Кондратьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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