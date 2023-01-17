Варвара Ефремова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Из Телятниково Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1869
Муж: Максим Кондратьев
Рождение ребёнка
23.10.1874
Сын: Яков Максимов
Отец ребёнка: Максим Кондратьев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно