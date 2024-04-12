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Алексей Кондратьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кондратий Федоров

Мать: Елена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1854

Дочь: Стефанида Алексеева

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
1855
из дер. Губашева
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
1871

Сын: Георгий Алексеев

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса (Васса) Иванова

Смерть
Неизвестно
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