Алексей Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кондратий Федоров
Мать: Елена
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Стефанида Алексеева
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
Военная служба
1855
из дер. Губашева
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
1871
Сын: Георгий Алексеев
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса (Васса) Иванова
Смерть
Неизвестно