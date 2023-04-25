Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Егор Давыдов
Мать: Марья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Антипина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михайло Иванов
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Трофим Иванов
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Демьян Иванов
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Парасковья
Смерть
1854