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Иван Егоров

Место рождения

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Егор Давыдов

Мать: Марья Никифорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Антипина

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михайло Иванов

Мать ребёнка: Парасковья

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Трофим Иванов

Мать ребёнка: Парасковья

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Демьян Иванов

Мать ребёнка: Парасковья

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Парасковья

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
1854

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