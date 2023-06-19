Марья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Егорова
Отец ребёнка: Егор Давыдов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Егорова
Отец ребёнка: Егор Давыдов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Егор Давыдов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Давыдов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор Давыдов
Смерть
После 1834