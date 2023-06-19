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Марья Никифорова

Место рождения

Сивцево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Сивцево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Егорова

Отец ребёнка: Егор Давыдов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена Егорова

Отец ребёнка: Егор Давыдов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Егор Давыдов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Давыдов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор Давыдов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1834