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Петр Егоров

Место рождения

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Егор Давыдов

Мать: Марья Никифорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Абрамова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Марья Абрамова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Марья Абрамова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Марья Абрамова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Марья Абрамова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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