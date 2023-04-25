Петр Егоров
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Егор Давыдов
Мать: Марья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Абрамова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Марья Абрамова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Марья Абрамова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Марья Абрамова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Марья Абрамова
Смерть
Неизвестно