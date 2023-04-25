Марья Абрамова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Егоров
Смерть
Неизвестно