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Марья Абрамова

Место рождения

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Егоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Петр Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Петр Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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