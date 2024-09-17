Егор Давыдов
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Егорова
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васса Егорова
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петр Егоров
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Смерть
1812