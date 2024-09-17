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Егор Давыдов

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Место рождения

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Давид

Мать: не указана

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена Егорова

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Егорова

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Петр Егоров

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
1812

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