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Михайло Иванов

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Место рождения

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федор Михайлов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Помещиков Малолетних детей Генерал-майора Волкова Павла Александровича
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ефим Михайлов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пестемея Михайлова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскевия Михайлова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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