Михайло Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федор Михайлов
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Помещиков Малолетних детей Генерал-майора Волкова Павла Александровича
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ефим Михайлов
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пестемея Михайлова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскевия Михайлова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Смерть
Неизвестно