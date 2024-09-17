Ефим (Евфимий) Михайлов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Михайло Иванов
Мать: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексий Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Бракосочетание
До 1866
Жена: Неизвестно
1-ый брак Ефима
Бракосочетание
22.05.1866 ст.
Жена: Марфа Семенова
2-ой брак Ефима
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иоанн Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Павел Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Смерть
Неизвестно