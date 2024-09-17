Ефим (Евфимий) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим (Евфимий) Михайлов

Место рождения

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Михайло Иванов

Мать: Ирина Федорова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексий Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1866

Жена: Неизвестно

1-ый брак Ефима
Бракосочетание
22.05.1866 ст.

Жена: Марфа Семенова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
2-ой брак Ефима
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Павел Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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