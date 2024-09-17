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Марфа Семенова

Место рождения

Ступино

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
22.05.1866 ст.

Муж: Ефим (Евфимий) Михайлов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
2-ой брак Ефима
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Павел Ефимов

Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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