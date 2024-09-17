Марфа Семенова
Место рожденияСтупино
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов
Бракосочетание
22.05.1866 ст.
2-ой брак Ефима
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Павел Ефимов
Отец ребёнка: Ефим (Евфимий) Михайлов
Смерть
Неизвестно