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Парасковья

Место рождения

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Михайло Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Трофим Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Демьян Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Стрелица, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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