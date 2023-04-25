Парасковья
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михайло Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Трофим Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Демьян Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Смерть
Неизвестно