Захарова Анастасия / Настасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти18.05.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
Между 1850 и 1855
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 31 год, муж - Иван Захарович, 52 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.
Дочь: Захарова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
близнецы дата крещения - 23.04.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Васильевич и крестьянская девица Евгения ... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
близнецы дата крещения - 23.04.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Васильевич и крестьянская девица Евгения ... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 56 лет, муж - Иван Захарович, 57 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-в... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 59 лет, муж - Захаров Иван Захарович, 60 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 46, муж - отставный унтер-офицер Иван Захаров, 67 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр ... Показать все
Смерть
18.05.1896 ст.
дата погребения - 20.05.1896 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 7... причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все