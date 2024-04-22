Захарова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1859 ст.
Дата смерти01.07.1859 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.04.1859 ст.
близнецы дата крещения - 23.04.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Васильевич и крестьянская девица Евгения ... Показать все
Смерть
01.07.1859 ст.
дата погребения - 02.07.1859 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1859 год Фо... Показать все