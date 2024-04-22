Захаров Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения19.10.1803 ст.
Дата смерти26.11.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1803 ст.
Отец: Захаров Захар Никитич
Восприемник - священник Михаил Сергеевич(?) Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 183. ... Показать все
Военная служба
1830
В ИР 1830 с.Рождествино его нет, предположительно служит.
Бракосочетание
Между 1850 и 1855
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 47 лет, солдат Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты д... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 52 года, жена - Настасья Васильевна, 31 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 24... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.
Дочь: Захарова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анастасия / Настасья Васильевна
близнецы дата крещения - 23.04.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Васильевич и крестьянская девица Евгения ... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1859 ст.
Мать ребёнка: Захарова Анастасия / Настасья Васильевна
близнецы дата крещения - 23.04.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Васильевич и крестьянская девица Евгения ... Показать все
Военная служба
22.04.1859 ст.
Отставный унтер-офицер
Поручитель
11.10.1859 ст.
Поручитель у Василия Феофановича
Поручитель
23.10.1860 ст.
Поручитель у Куликова Андрея Федоровича
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 57 лет, отставный унтер-офицер, жена - Настасья Васильевна, 56 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Ф... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 60 лет, отставной унтер-офицер, жена - Настасья Васильевна, 59 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год ... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 67, отставный унтер-офицер, жена - Настасья Васильевна, 47 лет Источник: Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимир... Показать все
Поручитель
28.01.1873 ст.
Поручитель у Сиднева Ивана Ивановича
Смерть
26.11.1885 ст.
дата погребения - 28.11.1885 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 82 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все