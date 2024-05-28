Сиднева Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1794
Отец: Филипп Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1816 ст.
жених - вторым браком, невеста - первым поручители по жениху: того же села крестьянин Иван Петрович, по невесте: того же уезда села Лучинского крестьянин Петр Васильевич Источник: Архив Государственн... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1820 ст.
Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич
дата крещения - 13.06.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Дмитрий Емельянович и крестьянская девка Ксения Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Сиднева) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Предп Захарова (Сиднева) Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 36 лет, муж - Василий Васильевич, 38 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 42 года, муж - Василий Васильевич, 44 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во ли... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 48 лет, муж - Василий Васильевич, 48 лет 12 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 51 год, муж - Василий Васильевич, 53 года 11 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт ... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850