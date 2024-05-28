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Сиднева Дарья Филипповна

Место рождения

Лучинское, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Филипп Петрович

Мать: не указана

Лучинское, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
21.01.1816 ст.

Муж: Сиднев Василий Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
жених - вторым браком, невеста - первым поручители по жениху: того же села крестьянин Иван Петрович, по невесте: того же уезда села Лучинского крестьянин Петр Васильевич Источник: Архив Государственн... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1820 ст.

Сын: Сиднев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.06.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Дмитрий Емельянович и крестьянская девка Ксения Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Сиднева) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Предп Захарова (Сиднева) Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сиднев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сиднев Василий Васильевич

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 36 лет, муж - Василий Васильевич, 38 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 42 года, муж - Василий Васильевич, 44 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во ли... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 48 лет, муж - Василий Васильевич, 48 лет 12 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 51 год, муж - Василий Васильевич, 53 года 11 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт ... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850

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