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Елкин Анатолий

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Место рождения

Пахомова Пряжа

Дата рождения

15.10.1931

Дата смерти

31.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

1956 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931

Отец: Елкин Григорий

Мать: Елкина, Кетала Шмурина

Бракосочетание
1955

Жена: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.05.1956

Дочь: Воронина Вера

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Елкин Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Развод
1987

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Образование
Неизвестно
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
31.03.1996
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
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