Елкин Анатолий
Место рождения
Дата рождения15.10.1931
Дата смерти31.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931
Отец: Елкин Григорий
Мать: Елкина, Кетала Шмурина
Бракосочетание
1955
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1956
Дочь: Воронина Вера
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Елкин Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1987
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Образование
Неизвестно
Смерть
31.03.1996
Похороны
Неизвестно