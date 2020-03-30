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Елкин Александр

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

09.09.1957

Дата смерти

30.03.2020

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

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Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1957

Отец: Елкин Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
18.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Развод
1989

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
30.03.2020
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Новая Вилга
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