Елкин Александр
Место рождения
Дата рождения09.09.1957
Дата смерти30.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1957
Отец: Елкин Анатолий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
18.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Развод
1989
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
30.03.2020
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Новая Вилга