Елкина, Кетала (Ольга) Шмурина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина, Кетала (Ольга) Шмурина

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Место рождения

Пахомова Пряжа

Дата рождения

24.04.1912

Дата смерти

10.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1912

Отец: Шмурин Иван

Мать: Шмурина Фекла

Бракосочетание
1929

Муж: Елкин Григорий

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бражко Нина Андреевна

Отец ребёнка: Елкин Григорий

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.10.1931

Сын: Елкин Анатолий

Отец ребёнка: Елкин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Лидия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Лидия

Отец ребёнка: Елкин Григорий

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Работа или профессия
Неизвестно
роддом №1 санитарка
Рабочая
Смерть
10.02.1977
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
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