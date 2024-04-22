Елкина, Кетала (Ольга) Шмурина
Место рождения
Дата рождения24.04.1912
Дата смерти10.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1912
Отец: Шмурин Иван
Мать: Шмурина Фекла
Бракосочетание
1929
Муж: Елкин Григорий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бражко Нина Андреевна
Отец ребёнка: Елкин Григорий
Рождение ребёнка
15.10.1931
Сын: Елкин Анатолий
Отец ребёнка: Елкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Лидия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Лидия
Отец ребёнка: Елкин Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
роддом №1 санитарка
Рабочая
Смерть
10.02.1977
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно