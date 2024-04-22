Елкин Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1929
Жена: Елкина, Кетала Шмурина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бражко Нина Андреевна
Мать ребёнка: Елкина, Кетала Шмурина
Рождение ребёнка
15.10.1931
Сын: Елкин Анатолий
Мать ребёнка: Елкина, Кетала Шмурина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Лидия
Мать ребёнка: Елкина, Кетала Шмурина
Смерть
Неизвестно