Елкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкин Григорий

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
1929

Жена: Елкина, Кетала Шмурина

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бражко Нина Андреевна

Мать ребёнка: Елкина, Кетала Шмурина

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.10.1931

Сын: Елкин Анатолий

Мать ребёнка: Елкина, Кетала Шмурина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Лидия

Мать ребёнка: Елкина, Кетала Шмурина

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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