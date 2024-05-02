Елкина (Яшкина) Мария
Место рождения
Дата рождения28.07.1937
Дата смерти02.05.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937
Отец: Яшкин Василий
Мать: Яшкина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Образование
С 1942 по 1949
школа-интернат д. Коштуги
Бракосочетание
1955
Муж: Елкин Анатолий
Рождение ребёнка
03.05.1956
Дочь: Воронина Вера
Отец ребёнка: Елкин Анатолий
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Елкин Александр
Отец ребёнка: Елкин Анатолий
Рождение ребёнка
23.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елкин Анатолий
Развод
1987
Муж: Елкин Анатолий
Смерть
02.05.2024