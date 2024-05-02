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Елкина (Яшкина) Мария

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Место рождения

Никоновская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

28.07.1937

Дата смерти

02.05.2024

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937

Отец: Яшкин Василий

Мать: Яшкина Анна

Никоновская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Образование
С 1942 по 1949
школа-интернат д. Коштуги
Бракосочетание
1955

Муж: Елкин Анатолий

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.05.1956

Дочь: Воронина Вера

Отец ребёнка: Елкин Анатолий

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Елкин Александр

Отец ребёнка: Елкин Анатолий

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елкин Анатолий

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Развод
1987

Муж: Елкин Анатолий

Смерть
02.05.2024
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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