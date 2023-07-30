Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1800
Дата смерти20.10.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Нейдгардт Борис Александрович
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Дочь: Зотова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Дочь: Нейдгардт Мария Александровна
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Сын: Нейдгардт Александр Александрович
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Дочь: Нейдгардт Софья Александровна
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Сын: Нейдгардт Михаил Александрович
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Сын: Нейдгардт Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Сын: Нейдгардт Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Дочь: Нейдгардт Ольга Александровна
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович
Сын: Нейдгардт Пётр Александрович
Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович