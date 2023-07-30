Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1800

Дата смерти

20.10.1863

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1800

Отец: Черкасский Борис Михайлович

Мать: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
28.07.1818

Муж: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1819

Сын: Нейдгардт Борис Александрович

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1820

Дочь: Зотова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1821

Дочь: Нейдгардт Мария Александровна

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1825

Сын: Нейдгардт Александр Александрович

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1827

Дочь: Нейдгардт Софья Александровна

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1828

Сын: Нейдгардт Михаил Александрович

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1832

Сын: Нейдгардт Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1834

Сын: Нейдгардт Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Митува, Россиенский уезд, Ковенская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1835

Дочь: Нейдгардт Ольга Александровна

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Митува, Россиенский уезд, Ковенская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1837

Сын: Нейдгардт Пётр Александрович

Отец ребёнка: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Смерть
20.10.1863
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