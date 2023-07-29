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Черкасский Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1754

Дата смерти

07.01.1828

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1754

Отец: Черкасский Михаил Петрович

Мать: Черкасская Федосья Львовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Черкасский Александр Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.08.1800

Дочь: Нейдгардт Анна Борисовна

Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.09.1801

Дочь: Буксгевден Аграфена Борисовна

Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1803

Сын: Черкасский Алексей Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.02.1804

Сын: Черкасский Николай Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.07.1806

Сын: Черкасский Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Черкасский Михаил Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Прасковья Дмитриевна

Смерть
07.01.1828