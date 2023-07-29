Черкасский Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1754
Дата смерти07.01.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1754
Рождение ребёнка
1798
Сын: Черкасский Александр Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1800
Дочь: Нейдгардт Анна Борисовна
Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.09.1801
Дочь: Буксгевден Аграфена Борисовна
Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1803
Сын: Черкасский Алексей Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.02.1804
Сын: Черкасский Николай Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.07.1806
Сын: Черкасский Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Черкасский Михаил Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1828