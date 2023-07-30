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Черкасская Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1778

Дата смерти

24.06.1842

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Черкасский Александр Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1800

Дочь: Нейдгардт Анна Борисовна

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1801

Дочь: Буксгевден Аграфена Борисовна

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1803

Сын: Черкасский Алексей Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Рождение ребёнка
28.02.1804

Сын: Черкасский Николай Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Рождение ребёнка
23.07.1806

Сын: Черкасский Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Черкасский Михаил Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Борис Михайлович

Смерть
24.06.1842
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