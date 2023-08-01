Нейдгардт Александр 2-й Иванович 25.10.1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.10.1784

умер 27.08.1845

Супруги
Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна24.08.1800 г.р.
Дети
Нейдгардт Борис Александрович08.08.1819 г.р.
Зотова (Нейдгардт) Елизавета Александровна20.11.1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1818

Жена: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
08.08.1819

Сын: Нейдгардт Борис Александрович

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
20.11.1820

Дочь: Зотова (Нейдгардт) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
18.10.1821

Дочь: Нейдгардт Мария Александровна

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
07.02.1825

Сын: Нейдгардт Александр Александрович

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
30.09.1827

Дочь: Нейдгардт Софья Александровна

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
03.12.1828

Сын: Нейдгардт Михаил Александрович

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
20.09.1832

Сын: Нейдгардт Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
10.06.1834

Сын: Нейдгардт Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Митува, Россиенский уезд, Ковенская губерния

Рождение ребёнка
22.07.1835

Дочь: Нейдгардт Ольга Александровна

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Митува, Россиенский уезд, Ковенская губерния

Рождение ребёнка
24.08.1837

Сын: Нейдгардт Пётр Александрович

Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна

Смерть
27.08.1845

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