Нейдгардт Александр 2-й Иванович
мужской, родился 25.10.1784
умер 27.08.1845
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Нейдгардт Борис Александрович
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Дочь: Зотова (Нейдгардт) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Дочь: Нейдгардт Мария Александровна
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Сын: Нейдгардт Александр Александрович
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Дочь: Нейдгардт Софья Александровна
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Сын: Нейдгардт Михаил Александрович
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Сын: Нейдгардт Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Сын: Нейдгардт Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Дочь: Нейдгардт Ольга Александровна
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна
Сын: Нейдгардт Пётр Александрович
Мать ребёнка: Нейдгардт (Черкасская) Анна Борисовна