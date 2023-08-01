Зотова (Нейдгардт) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Нейдгардт) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1820

Дата смерти

29.06.1878

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1820

Отец: Нейдгардт Александр 2-й Иванович

Мать: Нейдгардт Анна Борисовна

Бракосочетание
13.02.1848

Муж: Зотов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1851

Дочь: Зотова Мария Петровна

Отец ребёнка: Зотов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1851

Дочь: Фон Арронет Анна Петровна

Отец ребёнка: Зотов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1855

Дочь: Орлова Софья Петровна

Отец ребёнка: Зотов Пётр Иванович

Смерть
29.06.1878
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