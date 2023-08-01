Зотова (Нейдгардт) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1820
Дата смерти29.06.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1820
Бракосочетание
13.02.1848
Муж: Зотов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1851
Дочь: Зотова Мария Петровна
Отец ребёнка: Зотов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1851
Дочь: Фон Арронет Анна Петровна
Отец ребёнка: Зотов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1855
Дочь: Орлова Софья Петровна
Отец ребёнка: Зотов Пётр Иванович
Смерть
29.06.1878