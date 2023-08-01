Зотов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1817

Дата смерти

26.04.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1817

Отец: Зотов Иван Александрович

Мать: Зотова Мария Петровна

Бракосочетание
13.02.1848

Жена: Зотова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
15.11.1851

Дочь: Зотова Мария Петровна

Мать ребёнка: Зотова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
07.12.1851

Дочь: Фон Арронет Анна Петровна

Мать ребёнка: Зотова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1855

Дочь: Орлова Софья Петровна

Мать ребёнка: Зотова Елизавета Александровна

Смерть
26.04.1864
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