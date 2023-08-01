Зотов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1817
Дата смерти26.04.1864
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1817
Отец: Зотов Иван Александрович
Мать: Зотова Мария Петровна
Бракосочетание
13.02.1848
Рождение ребёнка
15.11.1851
Дочь: Зотова Мария Петровна
Мать ребёнка: Зотова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
07.12.1851
Дочь: Фон Арронет Анна Петровна
Мать ребёнка: Зотова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
19.02.1855
Дочь: Орлова Софья Петровна
Мать ребёнка: Зотова Елизавета Александровна
Смерть
26.04.1864