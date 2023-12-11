Зотова (Апраксина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1817
Сын: Зотов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Рождение ребёнка
04.02.1820
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Зотова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Зотова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Рождение ребёнка
После 1820
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Зборомирская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно