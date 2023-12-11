Зотова (Апраксина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Апраксина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апраксин Пётр Фёдорович

Мать: Апраксина Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
01.12.1817

Сын: Зотов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1820

Сын: Зотов Александр Иванович

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Зотова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Зотова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Рождение ребёнка
После 1820

Сын: Зотов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Зборомирская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Николай Иванович

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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