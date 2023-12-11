Зборомирская (Зотова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зборомирская (Зотова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

28.05.1901

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зотов Иван Александрович

Мать: Зотова Мария Петровна

Бракосочетание
16.09.1860

Муж: Зборомирский Василий Фомич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.04.1886

Сын: Зборомирский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Зборомирский Василий Фомич

Смерть
28.05.1901
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