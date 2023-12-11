Зборомирская (Зотова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти28.05.1901
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Зотов Иван Александрович
Мать: Зотова Мария Петровна
Бракосочетание
16.09.1860
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.04.1886
Сын: Зборомирский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Зборомирский Василий Фомич
Смерть
28.05.1901