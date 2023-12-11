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Зотов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1820

Отец: Зотов Иван Александрович

Мать: Зотова Мария Петровна

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Зотова Мария Александровна

Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Зотов Александр Александрович

Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Зотов Константин Александрович

Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1860

Сын: Зотов Николай Александрович

Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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