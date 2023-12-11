Зотов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1820
Отец: Зотов Иван Александрович
Мать: Зотова Мария Петровна
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Зотова Мария Александровна
Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Зотов Александр Александрович
Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Зотов Константин Александрович
Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1860
Сын: Зотов Николай Александрович
Мать ребёнка: Зотова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно