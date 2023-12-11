Зотова (Лихарева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Лихарева) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Зотова Мария Александровна

Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Зотов Александр Александрович

Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Зотов Константин Александрович

Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1860

Сын: Зотов Николай Александрович

Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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