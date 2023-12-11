Зотова (Лихарева) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Зотова Мария Александровна
Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Зотов Александр Александрович
Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Зотов Константин Александрович
Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1860
Сын: Зотов Николай Александрович
Отец ребёнка: Зотов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно