Семко (Бобошко) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 08.07.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
07.06.1815 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
17.06.1816 ст.
Сын: Семко Мануил Кондратьевич
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
23.01.1818 ст.
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1820 ст.
Дочь: Сиренко Матрона Кондратьевна
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.1822 ст.
Дочь: Клешторная Параскева Кондратьевна
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
28.09.1824 ст.
Сын: Семко Харитон Кондратьевич
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1826 ст.
Дочь: Ефименко Фекла Кондратьевна
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1828 ст.
Дочь: Семко София Кондратьевна
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1830 ст.
Сын: Семко Спиридон Кондратьевич
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.
Дочь: Кравченко Евгения Кондратьевна
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич
Смерть
После 08.07.1865 ст.
Похороны
11.07.1865 ст.
Успенская церковь