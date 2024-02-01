Семко (Бобошко) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Бобошко) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 08.07.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Бобошко Петр Стефанович

Мать: Бобошко Евдокия Харитоновна

Бракосочетание
07.06.1815 ст.

Муж: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
17.06.1816 ст.

Сын: Семко Мануил Кондратьевич

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.01.1818 ст.

Сын: Семко Клим Кондратьевич

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.11.1820 ст.

Дочь: Сиренко Матрона Кондратьевна

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.10.1822 ст.

Дочь: Клешторная Параскева Кондратьевна

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.09.1824 ст.

Сын: Семко Харитон Кондратьевич

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.09.1826 ст.

Дочь: Ефименко Фекла Кондратьевна

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.11.1828 ст.

Дочь: Семко София Кондратьевна

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.12.1830 ст.

Сын: Семко Спиридон Кондратьевич

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.

Дочь: Кравченко Евгения Кондратьевна

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Семко Тит Кондратьевич

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Семко Тарас Кондратьевич

Отец ребёнка: Семко Кондрат Григорьевич

Смерть
После 08.07.1865 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
11.07.1865 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
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