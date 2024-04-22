Семко Мануил Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1816 ст.
Отец: Семко Кондрат Григорьевич
Мать: Семко Евдокия Петровна
Крещение
18.06.1816 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
24.11.1840 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1845 ст.
Мать ребёнка: Семко Александра Павловна
Рождение ребёнка
11.05.1845 ст.
Дочь: Семко Гликерия Мануиловна
Мать ребёнка: Семко Александра Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1847 ст.
Дочь: Семко Матрона Мануиловна
Мать ребёнка: Семко Александра Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.
Дочь: Семко Иульяния Мануиловна
Мать ребёнка: Семко Александра Павловна
Рождение ребёнка
20.06.1854 ст.
Мать ребёнка: Семко Александра Павловна
Рождение ребёнка
12.08.1856 ст.
Мать ребёнка: Семко Александра Павловна
Рождение ребёнка
14.12.1859 ст.
Мать ребёнка: Семко Александра Павловна
Смерть
Неизвестно