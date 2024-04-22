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Семко Мануил Кондратьевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

17.06.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1816 ст.

Отец: Семко Кондрат Григорьевич

Мать: Семко Евдокия Петровна

Погребище, Вінницька область
Крещение
18.06.1816 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
24.11.1840 ст.

Жена: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1845 ст.

Сын: Семко Мокей Мануилович

Мать ребёнка: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.05.1845 ст.

Дочь: Семко Гликерия Мануиловна

Мать ребёнка: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.07.1847 ст.

Дочь: Семко Матрона Мануиловна

Мать ребёнка: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Дочь: Семко Иульяния Мануиловна

Мать ребёнка: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.06.1854 ст.

Сын: Семко Мефодий Мануилович

Мать ребёнка: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.08.1856 ст.

Сын: Семко Никита Мануилович

Мать ребёнка: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.12.1859 ст.

Сын: Семко Филипп Мануилович

Мать ребёнка: Семко Александра Павловна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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