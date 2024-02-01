Семко (Лесенко) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Лесенко) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.1840 ст.

Муж: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1845 ст.

Сын: Семко Мокей Мануилович

Отец ребёнка: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.05.1845 ст.

Дочь: Семко Гликерия Мануиловна

Отец ребёнка: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.07.1847 ст.

Дочь: Семко Матрона Мануиловна

Отец ребёнка: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Дочь: Семко Иульяния Мануиловна

Отец ребёнка: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.06.1854 ст.

Сын: Семко Мефодий Мануилович

Отец ребёнка: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.08.1856 ст.

Сын: Семко Никита Мануилович

Отец ребёнка: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.12.1859 ст.

Сын: Семко Филипп Мануилович

Отец ребёнка: Семко Мануил Кондратьевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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