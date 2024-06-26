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Бобошко Петр Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобошко Евдокия Харитоновна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Бобошко Агафья Петровна

Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Семко (Бобошко) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна

Место жительства
1795
Погребище, Вінницька область
Работа или профессия
1795
Погребище, Вінницька область
Сапожник
Рождение ребёнка
15.02.1799 ст.

Дочь: Лозовенская (Бобошко) Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна

Погребище, Вінницька область
Свято Успенская церковь
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бобошко Яков Петрович

Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна

Смерть
После 1834

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