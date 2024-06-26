Бобошко Петр Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Бобошко Агафья Петровна
Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Семко (Бобошко) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна
Место жительства
1795
Работа или профессия
1795
Сапожник
Рождение ребёнка
15.02.1799 ст.
Дочь: Лозовенская (Бобошко) Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна
Свято Успенская церковь
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Бобошко Евдокия Харитоновна
Смерть
После 1834