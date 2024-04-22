Кравченко (Семко) Евгения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Семко) Евгения Кондратьевна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

01.01.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833 ст.

Отец: Семко Кондрат Григорьевич

Мать: Семко Евдокия Петровна

Погребище, Вінницька область
Крещение
03.01.1833 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
13.05.1851 ст.

Муж: Кравченко Симеон Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1852 ст.

Дочь: Кравченко Мария Симеоновна

Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.09.1854 ст.

Сын: Кравченко Моисей Симеонович

Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.03.1859 ст.

Дочь: Кравченко Дарья Симеоновна

Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.05.1865 ст.

Дочь: Кравченко Гликерия Симеоновна

Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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