Кравченко (Семко) Евгения Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833 ст.
Отец: Семко Кондрат Григорьевич
Мать: Семко Евдокия Петровна
Крещение
03.01.1833 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
13.05.1851 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1852 ст.
Дочь: Кравченко Мария Симеоновна
Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.09.1854 ст.
Сын: Кравченко Моисей Симеонович
Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1859 ст.
Дочь: Кравченко Дарья Симеоновна
Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.1865 ст.
Дочь: Кравченко Гликерия Симеоновна
Отец ребёнка: Кравченко Симеон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно