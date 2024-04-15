Головченко (Котенко) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко (Котенко) Анастасия Степановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873 ст.

Отец: Котенко Степан Яковлевич

Мать: Шабалова \\ Котенко Дарья Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X5-D?i=578&cc=3511744
Крещение
21.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
01.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Петровна Котенко
Восприемник
15.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
София Наумовна Котенко
Бракосочетание
01.11.1892 ст.

Муж: Головченко Петр Демидович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.09.1893 ст.

Сын: Головченко Никита Петрович

Отец ребёнка: Головченко Петр Демидович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.07.1895 ст.

Сын: Головченко Трофим Петрович

Отец ребёнка: Головченко Петр Демидович

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Головченко Петр Демидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-V?i=151&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.

Дочь: Зиновия Петровна

Отец ребёнка: Головченко Петр Демидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZC-4?i=34&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.05.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Мавра Наумовна Романченко
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Дочь: Феодора Петровна

Отец ребёнка: Головченко Петр Демидович

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS9-H?i=569&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Головченко Петр Демидович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.04.1907 ст.

Сын: Головченко Василий Петрович

Отец ребёнка: Головченко Петр Демидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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