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Головченко Трофим Петрович

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

22.07.1895 ст.

Дата смерти

01.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895 ст.

Отец: Головченко Петр Демидович

Мать: Головченко Анастасия Степановна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.03.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C7-6?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.03.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F993-Y?i=412&cc=3511744&cat=1008700
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