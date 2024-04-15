Головченко Трофим Петрович
Место рождения
Дата рождения22.07.1895 ст.
Дата смерти01.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.03.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C7-6?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.03.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F993-Y?i=412&cc=3511744&cat=1008700