Головченко Петр Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловченко Петр Демидович

Головченко Петр Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1892 ст.

Жена: Головченко Анастасия Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.09.1893 ст.

Сын: Головченко Никита Петрович

Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.07.1895 ст.

Сын: Головченко Трофим Петрович

Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-V?i=151&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.

Дочь: Зиновия Петровна

Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZC-4?i=34&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Дочь: Феодора Петровна

Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS9-H?i=569&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.04.1907 ст.

Сын: Головченко Василий Петрович

Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Романович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close