Головченко Петр Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.09.1893 ст.
Сын: Головченко Никита Петрович
Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
22.07.1895 ст.
Сын: Головченко Трофим Петрович
Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-V?i=151&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.
Дочь: Зиновия Петровна
Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZC-4?i=34&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.
Дочь: Феодора Петровна
Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS9-H?i=569&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
11.04.1907 ст.
Сын: Головченко Василий Петрович
Мать ребёнка: Головченко Анастасия Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.08.1908 ст.
Максим Романович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно