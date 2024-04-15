Головченко Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловченко Василий Петрович

Головченко Василий Петрович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.04.1907 ст.

Дата смерти

02.10.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907 ст.

Отец: Головченко Петр Демидович

Мать: Головченко Анастасия Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.04.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.10.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от истощения | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKH-M?i=322&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.10.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close