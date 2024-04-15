Головченко Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения11.04.1907 ст.
Дата смерти02.10.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.04.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.10.1908 ст.
Причина смерти: от истощения | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKH-M?i=322&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.10.1908 ст.
на кладбище д. Кровной