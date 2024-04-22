Дроздецкая (Жгун) Ефросинья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая (Жгун) Ефросинья Абрамовна

Место рождения

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Дроздецкий Абрам Карпович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.

Дочь: Боровкова Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.

Сын: Дроздецкий Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.

Дочь: Дроздецкая Агриппина Абрамовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Красикова Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1896 ст.

Сын: Дроздецкий Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1901 ст.

Сын: Дроздецкий Захар Абрамович

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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