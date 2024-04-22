Дроздецкая (Жгун) Ефросинья Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1857
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.
Дочь: Боровкова Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.
Сын: Дроздецкий Абрам Абрамович
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович
Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.
Дочь: Дроздецкая Агриппина Абрамовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Красикова Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович
Рождение ребёнка
02.11.1896 ст.
Сын: Дроздецкий Иосиф Абрамович
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович
Рождение ребёнка
06.09.1901 ст.
Сын: Дроздецкий Захар Абрамович
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Карпович