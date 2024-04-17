Красикова (Дроздецкая) Александра Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
17.07.1905 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.
Дочь: Красикова Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.
Дочь: Красикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.
Дочь: Красикова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно