Красикова (Дроздецкая) Александра Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Дроздецкая) Александра Абрамовна

Место рождения

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Дроздецкий Абрам Карпович

Мать: Дроздецкая (Жгун) Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.07.1905 ст.

Муж: Красиков Иван Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.

Сын: Красиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.

Дочь: Красикова Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.

Дочь: Красикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.

Дочь: Красикова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Красиков Иван Семёнович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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