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Красиков Иван Семёнович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1882 ст.

Отец: Красиков Семён Захарович

Мать: Красикова Дарья Михайловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.07.1905 ст.

Жена: Красикова Александра Абрамовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.

Сын: Красиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.

Дочь: Красикова Зиновья Ивановна

Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.

Дочь: Красикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.

Дочь: Красикова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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