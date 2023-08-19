Красиков Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения10.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1882 ст.
Бракосочетание
17.07.1905 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.
Дочь: Красикова Зиновья Ивановна
Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.
Дочь: Красикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.
Дочь: Красикова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Красикова Александра Абрамовна
Смерть
Неизвестно