Красикова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1885 ст.
Дочь: Харлашова Александра Семёновна
Отец ребёнка: Красиков Семён Захарович
Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.
Сын: Красиков Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Красиков Семён Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно