Красикова Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1885 ст.

Дочь: Харлашова Александра Семёновна

Отец ребёнка: Красиков Семён Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.

Сын: Красиков Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Красиков Семён Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красиков Семён Захарович

Смерть
Неизвестно