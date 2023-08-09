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Красиков Семён Захарович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1885 ст.

Дочь: Харлашова Александра Семёновна

Мать ребёнка: Красикова Дарья Михайловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.

Сын: Красиков Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Красикова Дарья Михайловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красикова Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно