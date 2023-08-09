Красиков Семён Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1885 ст.
Дочь: Харлашова Александра Семёновна
Мать ребёнка: Красикова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1894 ст.
Сын: Красиков Дмитрий Семёнович
Мать ребёнка: Красикова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно